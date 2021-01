Le fournisseur télécom néerlandais Youfone va proposer des services fixes et mobiles dans notre pays. Cela se fera via l'infrastructure réseautique de Proximus, qui a conclu ce qu'on appelle un accord 'wholesale' avec Youfone.

Youfone proposera à partir du mois d'avril prochain des services fixes et mobiles sur le marché belge. La firme privée, dont le siège est situé à Rotterdam, a été fondée en 2008 et cible principalement le segment à la consommation. Aux Pays-Bas, l'opérateur possède plus de 400.000 clients et est ainsi, à l'entendre, le 'plus important opérateur indépendant' chez nos voisins du nord.

'Lean and mean'

En signant un accord 'wholesale', Youfone pourra proposer ses solutions mobiles en tant que MVNO sur le réseau de Proximus. En même temps, les deux parties ont aussi conclu un accord 'wholesale' pour un accès internet fixe, ce qui permettra également à l'opérateur néerlandais d'ajouter des services fixes à son offre.

Pour Proximus, l'accord représente un nouveau pas accompli dans la bonne direction en vue d'exploiter pleinement le potentiel de ses réseaux, peut-on lire dans un communiqué. Le CTO de Proximus, Geert Standaert, qualifie Youfone d'entreprise 'lean and mean' se focalisant sur des solutions innovantes, numériques et conviviales. 'L'entreprise a déjà effectué un impressionnant parcours et peut s'enorgueillir de nombreux succès aux Pays-Bas', ajoute le Chief Technology Officer.

