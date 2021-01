Ubiquiti, un fabricant d'appareils en réseau, dont des serveurs et des caméras de surveillance, a probablement été piraté. L'entreprise a en effet envoyé un mail à ce propos à ses utilisateurs.

Dans le mail, Ubiquiti explique que quelqu'un a pu accéder sans autorisation à ses systèmes IT via un incident chez un fournisseur 'cloud'. L'entreprise ajoute dans la foulée n'avoir aucune preuve que cet acteur tiers a réussi également à accéder aux comptes de ses utilisateurs. Il est cependant possible que les bases de données personnelles d'utilisateurs aient été invoquées.

Ubiquiti conseille par conséquent à ses clients de charger leur mot de passe et d'utiliser la vérification à deux facteurs. L'entreprise ne donne aucune autre information sur l'incident de sécurité.

Le fournisseur IoT Ubiquiti distribue toutes sortes d'appareils réseautiques, dont des routeurs, caméras de surveillance, enregistreurs vidéo et systèmes d'accès. Son offre mondiale comprend plus de quatre-vingts millions d'appareils. Il possède aussi des clients dans notre pays.

