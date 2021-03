Le fournisseur limbourgeois de services IT ZiZoo a racheté Delta Technics, qui propose des solutions IT aux entreprises. Grâce à cette acquisition, la clientèle de ZiZoo est doublée.

ZiZoo comprend non seulement trois magasins informatiques et centres de services GSM situés à Bilzen, Diepenbeek et Saint-Trond, mais aussi un département Cloud & IT services. C'est par le truchement de ce dernier que l'entreprise fournit des services aux indépendants, PME, écoles et pouvoirs publics. ZiZoo les aide notamment au niveau de la transformation de services locaux en services dans le nuage en matière de sécurité, backup, téléphonie et gestion d'applications.

'En rachetant Delta Technics, la clientèle va doubler. Grâce à cet accroissement d'échelle, nous pourrons fournir des services plus efficients encore', affirme Stefan Devroey, directeur de ZiZoo. Son entreprise a collaboré plusieurs années déjà comme sous-traitant et partenaire de Delta Technics.

