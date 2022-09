CTG, spécialisée dans la mise en oeuvre de solutions IT numériques, a racheté Eleviant. Il s'agit d'une entreprise de transformations numériques, experte en technologies mobile, cloud, web, blockchain, robotic process automation (RPA) et intelligence artificielle (AI).

Eleviant a son siège central à Dallas, au Texas, et propose ses services aux clients actifs entre autres dans la production, les soins de santé, les finances et les assurances. La firme de transformations numériques soutient les clients au moyen de solutions créées sur mesure qui 'génèrent de nouveaux modes de travail, de communication et de collaboration'.

CTG possède plus de 670 clients dans le monde. 'Ils pourront profiter immédiatement de l'agrandissement du Delivery Center, d'une meilleure souplesse de livraison et des plates-formes SaaS développées par Eleviant, qui aident à relever les défis posés par des situations professionnelles cruciales et par l'accélération de leur transformation', apprend-on encore.

