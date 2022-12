L'entreprise américaine Rackspace est confrontée depuis quelques jours déjà à des problèmes techniques. A présent, elle reconnaît avoir été ciblée par une attaque au rançongiciel ('ransomware').

Rackspace propose plusieurs services dans le nuage. L'attaque au rançongiciel ne se concentrerait que sur les services hébergés Microsoft Exchange et pas sur d'autres services ou environnements de l'entreprise.

Ces services sont perturbés depuis le vendredi 2 décembre, mais ce n'est que cette semaine que l'entreprise déclare explicitement qu'il s'agit d'un rançongiciel. Rackspace ignorerait encore clairement quelles données de quels clients sont concernées, mais lorsqu'elle le saura, elle prendra contact avec eux. On ne sait actuellement pas non plus quand les services seront restaurés.

Rackspace propose divers services 'cloud' qui représentaient l'année dernière encore un chiffre d'affaires de quelque trois milliards de dollars. Rien n'a filtré non plus sur le type de ransomware dont il est question, pas plus que sur le ou les auteur(s) de l'attaque.

