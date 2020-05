Le fonds souverain saoudien a profité de la récente chute des cours boursiers consécutive à la crise sanitaire pour investir plusieurs centaines de millions de dollars dans différentes entreprises américaines.

Le fonds Public Investiment Fund (PIF), qui gère la bagatelle de 300 milliards de dollars d'actifs, a notamment acquis des actions dans Walt Disney, le réseau social Facebook, ou encore le constructeur aérien Boeing.

Il a également investi des millions dans les grandes banques Citigrouop et Bank of Americain, la chaîne hôtelière Marriott ou le promoteur de concerts Live Nation. Le fonds souadien a aussi profité de la baisse boursière pour prendre des parts dans l'entreprise pétrolière et gazière britannique BP.

Le mois dernier, ce même fonds avait déjà acheté des parts dans différentes grandes compagnies énergétiques européennes, comme Shell, Total, Eni et Equinor.

