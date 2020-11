Le fabricant de puces NXP Semiconductors situé à Eindhoven annonce une collaboration stratégique avec Amazon Web Services en matière d'applications pour l'industrie automobile.

La collaboration portera notamment sur la fourniture d'une solution sécurisée pour véhicules et sur de nouveaux services pilotés dans le nuage. Les constructeurs automobiles pourraient à l'avenir ainsi effectuer par exemple des contrôles à distance en cas de pannes, ce qui pourrait éviter des interventions et autres réparations coûteuses.

Pour les sociétés de mobilité et d'assurances, cette collaboration pourrait engendrer à terme aussi de nouveaux modèles d'entreprise. Les automobilistes pourraient par exemple obtenir des ristournes sur la base de leur comportement au volant.

NXP explique que le focus dans l'industrie automobile cible toujours plus la puissance de calcul plutôt que la puissance en chevaux. Voilà qui explique pourquoi des applications intelligentes représentent l'avenir des innovations. Aucun détail financier de l'accord n'a été révélé. Les entreprises donneront jeudi davantage d'informations sur la collaboration lors d'une conférence en ligne.

La collaboration portera notamment sur la fourniture d'une solution sécurisée pour véhicules et sur de nouveaux services pilotés dans le nuage. Les constructeurs automobiles pourraient à l'avenir ainsi effectuer par exemple des contrôles à distance en cas de pannes, ce qui pourrait éviter des interventions et autres réparations coûteuses.Pour les sociétés de mobilité et d'assurances, cette collaboration pourrait engendrer à terme aussi de nouveaux modèles d'entreprise. Les automobilistes pourraient par exemple obtenir des ristournes sur la base de leur comportement au volant.NXP explique que le focus dans l'industrie automobile cible toujours plus la puissance de calcul plutôt que la puissance en chevaux. Voilà qui explique pourquoi des applications intelligentes représentent l'avenir des innovations. Aucun détail financier de l'accord n'a été révélé. Les entreprises donneront jeudi davantage d'informations sur la collaboration lors d'une conférence en ligne.