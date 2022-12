Sam Bankman-Fried, le fondateur de la crypto-plateforme en faillite FTX, reste temporairement en prison aux Bahamas, après le rejet d'une demande de libération sous caution. Selon le juge, le risque que Bankman-Fried tente de fuir, est trop grand.

Bankman-Fried a comparu devant le juge hier mardi, après qu'il ait été arrêté la veille aux Bahamas. Lors de l'audience, son avocat a proposé que le fondateur de FTX verse 250.000 dollars en espèces à titre de caution. Il serait alors autorisé à quitter sa cellule et devrait porter un bracelet électronique, selon son conseiller.

Mais le juge estime qu'il n'y a aucun moyen de 'répondre favorablement à la demande de Bankman-Fried' à propos de sa situation, étant donné la grande quantité d'argent qu'il a à sa disposition. Il pourrait par exemple s'en servir pour disparaître, selon le juge.

Faillite

FTX a fait faillite, parce que l'entreprise manquait d'argent pour pouvoir rembourser les avoirs des utilisateurs. La raison en était que les avoirs des clients de FTX avaient été transférés au fonds d'investissement Alameda, qui appartenait également à Bankman-Fried. C'est là qu'ils se sont englués dans des investissements.

Les autorités américaines soupçonnent Bankman-Fried d'avoir commis en tout huit infractions pénales. Outre l'utilisation inappropriée des avoirs des clients chez FTX pour Alameda, il serait aussi question de tromperie des prêteurs et autres à propos de la santé financière de ses crypto-entreprises. Il aurait également blanchi les profits de ces dernières et enfreint les lois américaines sur le financement des campagnes.

Audience

Une audience est prévue le 8 février à propos de l'extradition de Bankman-Fried aux Etats-Unis. Hier, son avocat a déjà déclaré qu'il allait s'opposer à tout projet d'extradition.

