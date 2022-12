Sam Bankman-Fried, co-fondateur de la plate-forme de négoce de crypto-monnaies en faillite FTX, a trompé sciemment ses clients, à en croire une ex-partenaire commerciale.

Caroline Ellison, PDG de la société d'investissement Alameda Research liée à FTX, a en effet déclaré qu'elle était au courant de la fraude et qu'elle avait conclu des accords avec Bankman-Fried pour la dissimuler. Selon le procureur de New York, Ellison avait précédemment déjà plaidé coupable de la vaste fraude qui conduisit à la faillite de FTX. Cette plate-forme a déposé son bilan, après qu'il se soit avéré qu'elle ne disposait pas suffisamment d'argent pour rembourser les crédits des utilisateurs. La raison en était entre autres qu'une grande partie de ces crédits avait été secrètement transférée vers Alameda Research, selon Ellison dans une transcription de sa première audition.

'De 2019 à 2022 inclus, je savais qu'Alameda avait accès à un fonds de crédits de FTX.com, ainsi qu'à une crypto-bourse dirigée par Bankman-Fried', a expliqué Ellison. Et d'ajouter que le fonds d'investissement qu'elle gérait, pouvait dans la pratique emprunter des montants illimités chez FTX, sans qu'il n'ait à fournir de garanties ou ne soit jamais à découvert. Ellison savait donc qu'Alameda disposait des avoirs de clients de FTX et ce, à leur insu.

Direction laxiste

Elle a aussi déclaré avoir conclu des accords avec Bankman-Fried en vue de garder cet arrangement secret vis-à-vis des prêteurs de crédit à FTX et d'effectuer de fausses déclarations financières. Voilà qui met à présent le fondateur de FTX en mauvaise posture dans la mesure où dans des interviews précédentes, il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais trompé sciemment les clients. Il suggérait ainsi que le scandale provoqué par l'effondrement de la crypto-bourse était surtout le résultat d'une direction laxiste de sa part, plutôt que d'une tromperie délibérée.

Gary Wang, autre co-fondateur de FTX, a plaidé coupable et a fait des déclarations accablantes pour Bankman-Fried. Il a notamment déclaré avoir été chargé de modifier les codes de la plate-forme FTX, afin qu'Alameda obtienne certains privilèges. De plus, les clients de la plate-forme et les investisseurs auraient été bernés. 'Je sais que ce que j'ai fait, était mal', a-t-il affirmé. Pour sa part, Bankman-Fried, le suspect principal de la fraude à grande échelle, a été transféré à New York la semaine dernière et a été interpellé pour avoir détourné des avoirs de clients.

