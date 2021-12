Rob Verbeek, le fondateur et ex-éditeur de Data News, vient de décéder des suites d'une longue maladie supportée avec courage. Il allait avoir 83 ans.

Energique, aimable, joyeux, affable, mais par ailleurs opiniâtre et 'négociateur hors pair': voilà comment les (ex-)collaborateurs de Data News se souviendront toujours de Rob Verbeek.

Rob Verbeek avait créé Data News en 1979 déjà, à un moment où l'informatique était en train de s'imposer. Au fil du temps, l'éditeur qu'il était, a réussi à développer le magazine et à le faire connaître tant des lecteurs que des annonceurs qu'il veillait à strictement différencier: une approche qui fit du reste le succès de Data News. Il ne remplit jamais la fonction de rédacteur en chef, mais durant 21 ans, il demeura l'éditeur du magazine et dirigea Diligentia Business Press, qui passa ensuite entre les mains de VNU Business Publications. Lorsque ce groupe international se scinda, Roularta Media Group en racheta les activités belges en 2007. Depuis lors, c'est donc Roularta qui édite Data News.

L'ensemble de la rédaction de Data News exprime ses sincères condoléances à la famille, aux amis, aux connaissances et aux ex-collègues de Rob Verbeek, tout particulièrement à son épouse Krista Vanhee, qui fut des années durant une collaboratrice incontournable de Data News, avant d'en assurer la rédaction finale. Courage, Krista.

Energique, aimable, joyeux, affable, mais par ailleurs opiniâtre et 'négociateur hors pair': voilà comment les (ex-)collaborateurs de Data News se souviendront toujours de Rob Verbeek.Rob Verbeek avait créé Data News en 1979 déjà, à un moment où l'informatique était en train de s'imposer. Au fil du temps, l'éditeur qu'il était, a réussi à développer le magazine et à le faire connaître tant des lecteurs que des annonceurs qu'il veillait à strictement différencier: une approche qui fit du reste le succès de Data News. Il ne remplit jamais la fonction de rédacteur en chef, mais durant 21 ans, il demeura l'éditeur du magazine et dirigea Diligentia Business Press, qui passa ensuite entre les mains de VNU Business Publications. Lorsque ce groupe international se scinda, Roularta Media Group en racheta les activités belges en 2007. Depuis lors, c'est donc Roularta qui édite Data News.L'ensemble de la rédaction de Data News exprime ses sincères condoléances à la famille, aux amis, aux connaissances et aux ex-collègues de Rob Verbeek, tout particulièrement à son épouse Krista Vanhee, qui fut des années durant une collaboratrice incontournable de Data News, avant d'en assurer la rédaction finale. Courage, Krista.