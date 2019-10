Une certaine inquiétude règne au sein de l'un des principaux fabricants d'équipement d'extraction de bitcoins au monde. L'entreprise chinoise Bitmain a en effet viré de manière tout à fait inattendue son fondateur et directeur Micree Ketuan Zhan et ce, sans la moindre explication.

Zhan sera remplacé par le co-fondateur Jihan Wu, selon CoinDesk.com. Le site d'actualité en matière d'argent virtuel a pu consulter un courriel interne adressé par l'entreprise à son personnel. Voilà ce que Wu y écrit: "Aucun collaborateur de Bitmain n'acceptera plus d'ordre de Zhan et ne participera plus à des réunions organisées par lui. Si quelqu'un enfreint cette directive, il pourra être licencié par Bitmain."

Zhan et Wu avaient fondé conjointement Bitmain il y a six ans. Bitmain avait tenté, il y a plus d'un an, d'entrer à la bourse d'Hongkong, mais en vain. L'entreprise voulait ainsi récolter des centaines de millions. A l'époque, Zhan possédait 36 pour cent des actions. La valeur totale de Bitmain est évaluée à quelque 15 milliards de dollars.

Les monnaies virtuelles, telles le bitcoin, sont basées sur un livre de bord collectif appelé chaîne de blocs, où l'ensemble des transactions sont tenues à jour. Pour y intégrer chaque nouvel élément de manière sécurisée, une formule mathématique complexe doit être résolue. Ce processus porte le nom d'extraction ('mining'). Le premier à trouver la solution, se voit récompensé. Dans le monde entier, il existe d'énormes installations pleines d'ordinateurs qui recherchent sans arrêt des solutions. Ces ordinateurs utilisent ce qu'on appelle des circuits intégrés spécifiquement dédiés aux applications (ASIC en abrégé) d'entreprises telles Bitmain.