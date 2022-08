Au moyen de l'intelligence artificielle (AI), le service français des impôts a découvert plus de vingt mille piscines pour lesquelles aucun permis de bâtir n'avait été demandé. Voilà qui devrait rapporter à la trésorerie française quelque 10 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires.

Le fisc français a testé un système de Google et de Capgemini dans neuf départements, signale le journal Le Parisien. Ce système recherche en fait les différences entre les photos aériennes de Google Maps et les informations contenues dans le cadastre français. Le but est de repérer des constructions illégales pour lesquelles aucun permis de bâtir n'a été demandé et sur lesquelles aucune taxe n'a été payée.

Les piscines illégales à présent découvertes en sont un exemple. Le système distingue aussi les piscines temporaires (gonflables) et celles qui sont permanentes. En tout, pas moins de 20.356 piscines ont ainsi été repérées, dont les propriétaires peuvent s'attendre à un redressement fiscal. Cette action devrait rapporter quelque 10 millions d'euros de recettes fiscales.

