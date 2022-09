Le fisc américain a reconnu avoir par mégarde mis en ligne des données sensibles de plus de cent mille citoyens.

L'Internal Revenue Service (IRS) a commis cette bévue qui touche les citoyens ayant rempli un formulaire spécifique (990-T) reprenant leurs revenus complémentaires, souvent liés à des organisations sans but lucratif. Ces formulaires sont généralement confidentiels, sauf pour les organisations sans but lucratif. Pour ce dernier groupe, les formulaires en question doivent être rendus publics pendant trois ans.

C'est là que l'erreur a été commise, car l'IRS a mis en ligne tant les formulaires pour les organisations sans but lucratif que pour les simples citoyens. Le fisc introduit la nuance, selon laquelle il s'agit surtout de données XML qui sont lues automatiquement. L'erreur a été découverte le 26 août et immédiatement rectifiée. On ignore cependant quand les données se sont retrouvées en ligne.

Selon le Wall Street Journal, il s'agit de noms, de données de contact et de revenus indiqués par les citoyens eux-mêmes. D'autres renseignements personnels sensibles comme le numéro de sécurité sociale, ou des détails de leur déclaration n'ont pas été partagés. Les personnes concernées ont été informées de la fuite de données.

