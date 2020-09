Aux Etats-Unis, le FBI est préoccupé par l'impact sur le travail de la police des sonnettes de porte intelligentes intégrant une caméra. Des suspects peuvent par exemple, via ce type de sonnette, savoir à l'avance quand la police va débarquer, ce qui leur permet de prendre la fuite.

Cette préoccupation transparaît de documents du FBI dévoilés et consultés en ligne par The Intercept. Il s'agit là d'informations faisant partie de ce qu'on appelle la fuite BlueLeaks, un piratage à grande échelle de quelque 250 sites web d'instances publiques américaines, ayant permis le vol de nombreuses données sensibles.

Avertir les voisins

L'un des documents dévoilés remonte à 2017. On y décrit un incident, où un suspect a pu voir par le biais de la sonnette de porte intelligente comment la police préparait une perquisition. Cette personne aurait ensuite averti entre autres ses voisins et son propriétaire.

Le point de vue du FBI est étonnant dans la mesure où les esprits critiques sont surtout préoccupés par l'impact des sonnettes de porte intelligentes sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Le débat porte notamment sur le partage des données de ces sonnettes avec les instances policières.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

