Le service de police américain FBI mène l'enquête sur l'important piratage qui a touché le service de messagerie Twitter. Voilà ce qu'ont révélé deux initiés à l'agence de presse Reuters.

Des hackers ont pris le contrôle sur le site de messagerie des comptes de grandes entreprises et d'Américains connus. Ils les ont utilisés pour inciter des gens à virer des bitcoins. Ils ont notamment mis la main sur les comptes du rapper Kanye West et d'hommes d'affaires tels Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk.

Les gens ont été invités à virer des bitcoins sur un compte virtuel en vue d'en recevoir davantage en retour. Des experts affirment que les auteurs ayant accédé aux comptes de personnalités américaines auraient encore pu faire nettement plus de dégâts.

On ne sait pas clairement comment les pirates ont pu prendre le contrôle de ces comptes. Twitter a déjà déclaré que cela aurait été rendu possible par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ses collaborateurs. Aux Pays-Bas, le National Cyber Security Centrum du ministère de la Justice et de la Sécurité a déjà fait savoir qu'il allait enquêter lui aussi sur 'l'état actuel de Twitter'.

