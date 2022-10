Musk a peut-être de nouveau proposé de racheter Twitter, il n'empêche que le début du procès intenté par le groupe technologique à son encontre est temporairement prévu plus tard ce mois-ci.

Le tribunal du Delaware a annoncé ne pas encore avoir suspendu le procès en l'absence d'accord entre les parties. Plus tôt cette semaine, Musk annonça vouloir quand même s'emparer de Twitter. C'est en avril qu'il avait émis une offre de 44 milliards de dollars sur Twitter, mais il était revenu sur sa décision en juillet. Selon lui, il y avait en effet nettement moins d'utilisateurs humains du service de messagerie que ce dernier ne le prétendait, et beaucoup plus de comptes automatisés ou de bots.

Ensuite, Twitter lui intenta un procès. Mais cette semaine, Musk a finalement décidé de conclure un accord de rachat. Selon des médias américains, ce nouveau revirement de Musk résulta d'une tentative de sa part d'obtenir une remise de trente pour cent, mais Musk et Twitter n'arrivèrent pas à se mettre d'accord. Le milliardaire aurait à présent accepté de verser l'entièreté des 44 milliards prévus pour absorber la plate-forme de médias.

Pas clair

Les documents n'indiquent pas clairement pourquoi Musk veut à présent poursuivre la procédure de rachat. Le fait est que dans le cadre du procès actuellement en cours au Delaware, toute une série d'informations ont été demandées, comme le trafic de SMS de la part de Musk, qui a déjà été révélé. Nombre de spécialistes sont aussi d'avis que Musk aura bien des difficultés à obtenir gain de cause, compte tenu des termes du contrat qu'il signa en avril.

Toujours est-il que le procès est toujours bien d'actualité. Selon le juge, aucune demande de suspension n'a encore été introduite, et à ce qu'on sache, le procès débutera le 17 octobre.

