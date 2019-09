OnePlus ouvre aujourd'hui même une filiale à Bruxelles. Voilà ce qu'annonce le fabricant chinois de smartphones dans un communiqué de presse.

Les appareils OnePlus pouvaient déjà être commandés directement en Belgique par l'intermédiaire du site web de l'entreprise et depuis mai aussi à la Fnac, le premier et seul canal de vente officiel de OnePlus dans notre pays. A présent, la jeune entreprise effectue son entrée officielle en Belgique en ouvrant une filiale à Bruxelles.

L'équipe belge sera dirigée par l'Espagnol David Sanmartin, Business Development Director de OnePlus Europe qui, il y a trois ans, fut à la base de OnePlus Europe. "Nous nous réjouissons d'être accueillis par une communauté belge enthousiaste de 40.000 personnes. Grâce à la constitutions d'une équipe locale, nous espérons encore mieux desservir cette communauté et faire mieux connaître notre marque sur le marché belge", déclare Sanmartin.

OnePlus est une entreprise chinoise, mais comme elle ne fabrique pas d'équipement réseautique 5G, elle n'a pas été placée - contrairement à Huawei - sur la liste noire des Etats-Unis, et peut donc faire appel aux services de Google. Comme système d'exploitation, One Plus utilise Oxygen OS, une version optimisée d'Android.

Le 10 octobre, l'entreprise présentera la série OnePlus 7T, qui sera également disponible en Belgique.