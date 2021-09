Jim Lanzone, jusqu'il y a peu CEO de Tinder, devient le nouveau directeur de Yahoo. L'appli de rencontres aura avec Renate Nyborg pour la première fois une femme comme dirigeante.

Lanzone n'était que depuis juillet 2020 à la tête de Tinder, mais au bout d'un an, il estime le temps venu de rejoindre Yahoo pour y occuper la fonction de directeur. Avant cela, Lanzone fut pendant quasiment neuf années CEO d'Interactive, dont quatre dans le rôle de Chief Digital Officer de CBS Corporation. Précédemment encore, il fonda Clicker Media et en fut le CEO.

Chez Tinder, il aura comme successeur Renate Nyborg, l'ex-general manager pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Nyborg sera ainsi la première femme à diriger Tinder. Tinder même est une filiale de Match Group.

Ce changement intervient juste après l'entérinement du rachat de Yahoo (conjointement avec des marques telles AOL et TechCrunch) par Apollo Global Management. Guru Gowrappan, jusqu'à la semaine dernière CEO de Yahoo, devient senior advisor chez Apollo.

