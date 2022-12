Stewart Butterfield, le fondateur de Slack, rachetée l'année dernière par Salesforce, quittera l'entreprise le mois prochain. Quelques autres personnalités de premier plan l'imitent.

Salesforce avait repris Slack il y a un an pour pas moins de 28 milliards de dollars. Durant l'été de cette année, l'entreprise annonça que le rachat était entériné.

A présent, on apprend que Stewart Butterfield démissionne. Il dirigeait Slack depuis son démarrage en 2013. Chez Slack et donc chez Salesforce, ce sera Lidiane Jones, executive vicepresident de Salesforce, qui lui succèdera.

Butterfield n'est pas le seul à s'en aller. La Chief Product Officer Tamar Yehoshua quitte en effet également l'entreprise et sera remplacée par Norah Weisse, senior vicepresident chez Slack. Jonathan Prince, en charge du marketing, de la marque et de la communication, démissionne lui aussi.

Le départ de ces trois personnalités chez Slack arrive peu de temps après celui de Bret Taylor, qui n'était que depuis un an co-CEO de Salesforce, et de quelques jours, après celui de Mark Nelson, CEO de Tableau (propriété de Salesforce également), actif dans l'entreprise depuis moins de deux ans.

