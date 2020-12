Jason Goodall, le CEO de NTT, quittera l'entreprise au milieu de l'année prochaine. Il entend se focaliser sur les investissements.

Goodall était depuis 2016 CEO de Dimension Data, une entreprise rebaptisée en NTT durant l'été de 2019. Avant cela, il fut entre autres global COO, managing director de Dimension Data Moyen-Orient et Afrique et COO de la filiale de DiData, Internet Solutions. En tout, il est actif depuis 23 ans au sein du groupe NTT.

Cette longue carrière va prendre fin. Il restera CEO jusqu'au 1er

avril, puis accompagnera son successeur jusque fin juin 2021. L'entreprise révélera du reste bientôt le nom de ce dernier

Ce successeur se consacrera à la poursuite de l'intégration des nombreuses entreprises que possède NTT. La rationalisation a débuté avec cette appellation uniforme en 2019 et en a aujourd'hui terminé avec sa première phase, selon NTT.

Goodall veut passer plus de temps avec sa famille et se consacrer à une carrière d'investisseur technologique. Il restera cependant impliqué dans NTT. Il continuera en effet de siéger au sein du conseil d'administration et poursuivra son rôle de conseiller stratégique dans la branche investissements de NTT.

