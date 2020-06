Sundar Pichai, le CEO de Google, a publié un communiqué dans lequel il aborde le racisme et la violence à l'égard de la communauté noire. Il y promet de libérer 175 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs, chercheurs d'emploi et développeurs noirs. La société-mère de Google, YouTube, prévoit en outre 100 millions de dollars en vue de mieux mettre en évidence les auteurs de vidéo et artistes noirs.

Pichai s'est notamment entretenu avec le Black Leadership Advisory Group au sein de Google et déclara ensuite 'réaliser encore plus' combien la communauté noire est sujette au racisme, ce qui fait que chaque aspect de leur vie des personnes noires est impacté: 'lors d'interactions avec la police, la recherche d'une habitation et l'obtention d'un prêt, mais aussi dans les soins de santé, dans le domaine de l'enseignement et au travail.'

Objectifs concrets

Dans son communiqué, Pichai a présenté plusieurs objectifs concrets. C'est ainsi que Google aspire à plus de minorités (noires) à des niveaux supérieurs dans l'entreprise. D'ici 2025, elles doivent occuper quelque 30 pour cent des postes directoriaux.

Il a ensuite expliqué comment les 175 millions de dollars de Google seront utilisés. 100 millions de dollars seront disponibles pour des fonds de capitaux, des startups et d'autres organisations de coordination qui seront dirigées par des personnes noires. En outre, Google investira 50 millions de dollars dans de petites firmes d'entrepreneurs noirs, mais aussi 15 millions de dollars dans des organisations, qui aideront des chercheurs d'emploi noirs à trouver un job.

Les 10 millions de dollars restants seront consacrés à offrir à la communauté noire un meilleur accès à l'enseignement et au travail au sein du département 'développement' de Google même, dont dépendent Android et Chrome notamment.

