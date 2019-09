Devin Wenig ne dirigera plus eBay. La plate-forme en ligne a en effet été ces derniers temps mise sous pression par l'actionnaire activiste Elliott Management. Ce dernier voulait se débarrasser des participations d'eBay dans plusieurs entreprises.

eBay a alors conclu un accord avec Elliott à propos d'une évaluation stratégique de ses participations. En vertu de l'accord, Elliott et l'investisseur Starboard Value pouvaient nommer deux directeurs. Wenig a fait savoir dans une réaction à sa décision qu'il avait constaté ces derniers mois qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde que la nouvelle direction: "Dans un tel cas, il vaut mieux pour tout le monde s'en aller et aller voir ailleurs."

Wenig dirigeait eBay depuis 2015, lorsque l'entreprise se scinda de PayPal. Il sera temporairement remplacé par le directeur financier Scott Schenkel.