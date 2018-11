Le directeur d'AE rejoint In The Pocket

Degrez exercera la fonction de Chief Commercial Officer chez In The Pocket. Jusque tout récemment, il était encore managing partner d'AE, où il était actif depuis 2005. Il y débuta à l'époque en tant qu'account manager et y fut pendant un certain temps aussi responsable du développement des activités. Avant cela, il travailla entre autres chez CSC et KPMG.

Chez In The Pocket, il sera le premier CCO. "Avec l'arrivée de Michael, nous nous préparons à franchir une nouvelle étape de notre histoire", déclare le CEO Jeroen Lemaire.

L'agence gantoise a commencé il y a quelques années à développer des applis, pour ensuite se concentrer sur ce qu'elle décrit comme un 'digital product studio'. Aujourd'hui, l'entreprise occupe plus d'une centaine de personnes et a ouvert récemment une deuxième filiale à Louvain. Barco et Bancontact notamment son clientes d'In The Pocket.