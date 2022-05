Electronic Arts a interrompu sa collaboration avec la fédération mondiale de football FIFA au bout de quasiment trente années. Le développeur édite le jeu de foot bien connu FIFA, l'une des séries de jeux vidéo les plus rentables à ce jour.

Selon The New York Times, la FIFA réclamait la bagatelle d'un milliard de dollars pour que soit utilisé son nom pendant quatre ans, ce qui correspond à un cycle de Coupe du Monde. Or c'est là nettement plus que ce que EA était disposé à investir. Selon le journal américain, tant la FIFA qu'EA avaient en outre des visions différentes sur l'avenir de la série de jeux.

C'en n'est cependant pas fini du jeu de football. EA le sortira en effet l'année prochaine sous une nouvelle appellation: EA Sports FC. L'éditeur de jeux possède trois cents partenaires sous licence via lesquels les clubs et les joueurs seront conservés dans le jeu. La Coupe du Monde et les tournois organisés par la FIFA n'y apparaîtront par contre plus.

Licences

'Tout ce que vous aimez dans notre jeu, vous le retrouverez dans EA Sports FC. Notre portefeuille de licences unique de plus de 19.000 joueurs, de plus de 700 équipes, de plus de 100 stades et de 30 compétitions dans lesquels nous investissons depuis des dizaines d'années déjà, subsistera encore et toujours. Le nouveau jeu comprendra des partenariats exclusifs avec l'Uefa, la Premier League, La Liga, la Bundesliga, la Série A, la MLS et bien d'autres encore', affirme-t-on chez EA.

La FIFA de son côté négocierait entre-temps avec d'autres éditeurs de jeux en vue de lancer son propre jeu sous l'appellation FIFA.

