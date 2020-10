La jeune pousse gantoise Pozyx récolte du capital supplémentaire. En plus de l'investisseur existant Saffelberg Investments, KBC Focus Fund prend aussi une participation dans l'entreprisse.

Pozyx a été fondée en 2015 sous la forme d'une émanation de l'université de Gand. Elle est spécialisée dans la détermination d'emplacements d'objets ou de personnes sur base de l'UWB (Ultra-WideBand). A l'intérieur, cela se traduit par une meilleure détermination de localisations que le GPS.

Dans un profil d'entreprise que Data News lui avait consacré au début de ce mois, Pozyx avait déjà déclaré qu'elle allait pouvoir annoncer bientôt une nouvelle phase de capitalisation. Elle a donc tenu parole. Avec cet investissement supplémentaire, Pozyx entend croître au niveau international en étoffant son réseau de partenaires et en renforçant sa gamme de produits, spécifiquement en matière de fabrication et d'entreposage intelligents.

KBC Focus Fund est un nouvel investisseur. De son côté, Saffelberg Investments avait en 2018 déjà injecté 750.000 euros dans l'entreprise. Précédemment, cette dernière avait aussi reçu le soutien de VLAIO et du projet européen Horizon 2020.

Pozyx occupe aujourd'hui 25 personnes, mais dessert pas moins de quatre mille clients dans quatre-vingts pays. Airbus, Arcelor Mittal, Honda et le MIT notamment sont clients de la firme gantoise.

