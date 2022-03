Avec la nouvelle série 12, Xiaomi annonce sa dernière gamme "flagship". Une triple caméra 50 MP doit faire la différence, notamment pour la photographie nocturne.

À l'heure actuelle, Xiaomi propose trois modèles : le 12 Pro et les simples 12 et 12x. Le Xiaomi 12 Pro se distingue par sa triple caméra 50 MP, équipée d'un capteur Sony IMX707. En théorie, ce capteur grande taille capte bien plus de lumière, offre des vitesses de mise au point supérieures et permet une meilleure précision chromatique. Espérons pouvoir le mettre à l'épreuve rapidement, afin de voir si la "qualité studio cinématographique" promise par le fournisseur chinois sera au rendez-vous. La caméra 50 MP grand-angle (f/1.9) permet même d'enregistrer des vidéos d'une qualité maximale de 8K, en plus de la 4K HDR+.

Commandé par IA

Les logarithmes d'intelligence artificielle (IA) incorporés dans l'appareil doivent permettre des prises de vue idéales dans toutes les conditions (lumineuses) possibles. Cerise sur le gâteau : le mode "ultra night video". Précisons également qu'une telle caméra commandée par IA permettrait une meilleure stabilisation de l'image : chez Xiaomi, il s'agit de ProFocus. La seconde caméra 50 MP est un ultra grand-angle (115°, f/2.2). Enfin, la troisième 50 MP est l'appareil téléphoto (f/1.9), même si nous doutons qu'il nous offre des zooms spectaculaires. Une vraie lentille de zoom : est-ce trop demander d'un flagship onéreux ?

Un flagship nécessite un processeur puissant. Le Xiaomi 12 Pro repose sur un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La RAM LPDDR5 doit offrir des vitesses de mémoire allant jusqu'à 6 400 Mbps. Un système de refroidissement, pourvu entre autres de plusieurs couches de graphite, doit empêcher l'appareil de surchauffer avec toutes ces prestations. Pour son 12 Pro, Xiaomi a opté pour un écran WQHD+ de 6,73 pouces avec AdaptiveSync Pro, un système qui fait passer la qualité de l'écran de 1 Hz à 120 Hz de façon dynamique, en fonction du contenu affiché. Cette caractéristique vise surtout à économiser la batterie. Avec une valeur maximale de 1 500 nits, l'écran de cet appareil peut aussi paraître extrêmement lumineux. En ce qui concerne le son, le fournisseur s'est de nouveau allié à Harman Kardon : les quadruples haut-parleurs sont censés offrir un son stéréo plus dynamique, moins "plat".

Chargé à 100 % en 18 minutes

Comme le font grosso modo Oppo et OnePlus, Xiaomi mise sur la vitesse de recharge de la batterie. Le 12 Pro est doté d'une batterie de 4 600 mAh, que vous pouvez recharger complètement en seulement 18 minutes, à l'aide du chargeur Hypercharge 120 W. Son algorithme de recharge intelligent est censé s'adapter à vos habitudes de recharge et prolonger ainsi la durée de vie de la batterie.

Pour résumer leurs spécifications, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X pèchent un peu par leurs prestations : durée de vie un peu moins longue pour la batterie, qualité moindre de la caméra, écran plus petit, processeur moins rapide, etc. Mais constatez les différences par vous-même si vous trouvez exagéré de dépenser 1 099 euros pour un nouveau modèle flagship (12 Pro avec 8 GB de mémoire et 256 GB de stockage : il existe également une variante dotée de 12 GB de mémoire vive). Le 12 simple est disponible à partir de 899 euros et le 12x dès 699 euros.

À l'heure actuelle, Xiaomi propose trois modèles : le 12 Pro et les simples 12 et 12x. Le Xiaomi 12 Pro se distingue par sa triple caméra 50 MP, équipée d'un capteur Sony IMX707. En théorie, ce capteur grande taille capte bien plus de lumière, offre des vitesses de mise au point supérieures et permet une meilleure précision chromatique. Espérons pouvoir le mettre à l'épreuve rapidement, afin de voir si la "qualité studio cinématographique" promise par le fournisseur chinois sera au rendez-vous. La caméra 50 MP grand-angle (f/1.9) permet même d'enregistrer des vidéos d'une qualité maximale de 8K, en plus de la 4K HDR+.Les logarithmes d'intelligence artificielle (IA) incorporés dans l'appareil doivent permettre des prises de vue idéales dans toutes les conditions (lumineuses) possibles. Cerise sur le gâteau : le mode "ultra night video". Précisons également qu'une telle caméra commandée par IA permettrait une meilleure stabilisation de l'image : chez Xiaomi, il s'agit de ProFocus. La seconde caméra 50 MP est un ultra grand-angle (115°, f/2.2). Enfin, la troisième 50 MP est l'appareil téléphoto (f/1.9), même si nous doutons qu'il nous offre des zooms spectaculaires. Une vraie lentille de zoom : est-ce trop demander d'un flagship onéreux ?Un flagship nécessite un processeur puissant. Le Xiaomi 12 Pro repose sur un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La RAM LPDDR5 doit offrir des vitesses de mémoire allant jusqu'à 6 400 Mbps. Un système de refroidissement, pourvu entre autres de plusieurs couches de graphite, doit empêcher l'appareil de surchauffer avec toutes ces prestations. Pour son 12 Pro, Xiaomi a opté pour un écran WQHD+ de 6,73 pouces avec AdaptiveSync Pro, un système qui fait passer la qualité de l'écran de 1 Hz à 120 Hz de façon dynamique, en fonction du contenu affiché. Cette caractéristique vise surtout à économiser la batterie. Avec une valeur maximale de 1 500 nits, l'écran de cet appareil peut aussi paraître extrêmement lumineux. En ce qui concerne le son, le fournisseur s'est de nouveau allié à Harman Kardon : les quadruples haut-parleurs sont censés offrir un son stéréo plus dynamique, moins "plat". Comme le font grosso modo Oppo et OnePlus, Xiaomi mise sur la vitesse de recharge de la batterie. Le 12 Pro est doté d'une batterie de 4 600 mAh, que vous pouvez recharger complètement en seulement 18 minutes, à l'aide du chargeur Hypercharge 120 W. Son algorithme de recharge intelligent est censé s'adapter à vos habitudes de recharge et prolonger ainsi la durée de vie de la batterie.Pour résumer leurs spécifications, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X pèchent un peu par leurs prestations : durée de vie un peu moins longue pour la batterie, qualité moindre de la caméra, écran plus petit, processeur moins rapide, etc. Mais constatez les différences par vous-même si vous trouvez exagéré de dépenser 1 099 euros pour un nouveau modèle flagship (12 Pro avec 8 GB de mémoire et 256 GB de stockage : il existe également une variante dotée de 12 GB de mémoire vive). Le 12 simple est disponible à partir de 899 euros et le 12x dès 699 euros.