La faillite de la crypto-bourse FTX s'est propagée au crypto-financier américain BlockFi. L'entreprise établie au New Jersey dépose en effet son bilan.

Cet aveu de faillite n'est pas une surprise. BlockFi avait en juillet encore reçu une injection de capital de FTX entre-temps effondrée et dépendait en partie de cette plate-forme pour son fonctionnement. L'entreprise avait aussi des prêts garantis en cours auprès de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. BlockFi a demandé à présent à être protégée contre ses créanciers, qui sont plus de 100.000, selon les documents judiciaires. L'entreprise souhaite à présent avoir le temps de se restructurer et de lever les fonds nécessaires.

D'un rapport de faillite précédent de FTX, il était déjà apparu qu'il y avait pour des milliards de dettes chez les crypto-entreprises. L'agence de presse Bloomberg avait signalé la semaine dernière que suite à la faillite de FTX, l'agence de crédit cryptographique Genesis était également sur le point de s'effondrer. L'entreprise prête des crypto-devises sur d'assez longues périodes à d'autres firmes et éprouve actuellement des difficultés à trouver un financement pour sa division de crédit. Selon certains initiés, l'entreprise prévient les investisseurs potentiels qu'elle pourrait peut-être déposer son bilan, si elle ne trouve pas rapidement une solution. Genesis recherche au minimum 1 milliard de dollars de capital frais. Il serait entre autres question d'une éventuelle injection de capital de la part de la crypto-bourse Binance. Mais un accord n'a pas encore été trouvé.

Cet aveu de faillite n'est pas une surprise. BlockFi avait en juillet encore reçu une injection de capital de FTX entre-temps effondrée et dépendait en partie de cette plate-forme pour son fonctionnement. L'entreprise avait aussi des prêts garantis en cours auprès de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. BlockFi a demandé à présent à être protégée contre ses créanciers, qui sont plus de 100.000, selon les documents judiciaires. L'entreprise souhaite à présent avoir le temps de se restructurer et de lever les fonds nécessaires.D'un rapport de faillite précédent de FTX, il était déjà apparu qu'il y avait pour des milliards de dettes chez les crypto-entreprises. L'agence de presse Bloomberg avait signalé la semaine dernière que suite à la faillite de FTX, l'agence de crédit cryptographique Genesis était également sur le point de s'effondrer. L'entreprise prête des crypto-devises sur d'assez longues périodes à d'autres firmes et éprouve actuellement des difficultés à trouver un financement pour sa division de crédit. Selon certains initiés, l'entreprise prévient les investisseurs potentiels qu'elle pourrait peut-être déposer son bilan, si elle ne trouve pas rapidement une solution. Genesis recherche au minimum 1 milliard de dollars de capital frais. Il serait entre autres question d'une éventuelle injection de capital de la part de la crypto-bourse Binance. Mais un accord n'a pas encore été trouvé.