Epic Games vient de terminer une nouvelle phase d'investissement, à laquelle a participé Sony. La valeur marchande de l'entreprise atteint aujourd'hui quasiment 29 milliards de dollars.

La phase d'investissement a rapporté 1 milliard de données à Epic Games, ce qui porte la valeur totale de l'entreprise à pratiquement 29 milliards.

Sony, le producteur japonais de la console de jeu PlayStation, a participé à cette nouvelle phase d'investissement en injectant 200 millions de dollars. L'année dernière, Sony avait investi une première fois dans Epic Games. 'Nous cherchons à renforcer notre collaboration, afin de proposer aux gens de nouvelles formes de loisir partout dans le monde', a déclaré le directeur de Sony, Kenichiro Yoshida, à propos de cet investissement.

Plate-forme sociale

Avec cet argent, Epic Games entend incorporer davantage 'd'expériences sociales' dans Fortnite et dans Rocket League, un autre jeu à succès. Lors de la pandémie, l'achat et l'utilisation de consoles de jeu et de jeux vidéo par les nombreuses personnes confinées chez elles ont fortement augmenté, ce qui fait que ces jeux se sont mués de plus en plus en plate-forme sociale. Fortnite a entre autres joué les maîtres de cérémonie pour des soirées de cinéma et des concerts. Le développeur de jeux envisage à présent des possibilités d'étoffer ceux-ci au moyen de petites fêtes virtuelles ou de réunions de travail.

