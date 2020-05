Joe Rogan, l'un des plus importants auteurs de podcast au monde, déplace son podcast The Joe Rogan Experience de YouTube vers Spotify.

Spotify dispose désormais des droits exclusifs sur la diffusion des épisodes complets de The Joe Rogan Experience, l'un des podcasts les plus populaires au monde. Selon The Wall Street Journal, le contrat pèserait plus de 100 millions de dollars.

The Joe Rogan Experience possède plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube et est téléchargé à quasiment 200 millions de reprises par mois. A partir de septembre, la série sera disponible sur Spotify, et même en exclusivité dès 2021. La version vidéo du podcast ne sera alors plus visible via YouTube.

Avec The Joe Rogan Experience, Spotify étoffe encore sa gamme de podcasts. L'année dernière déjà, le service de diffusion avait racheté Gimlet Media, un studio de podcasts bien connu de New York. Spotify concurrence ainsi Apple et Google, qui misent elles aussi fortement sur les podcasts.

(Forbes, Business Insider)

Spotify dispose désormais des droits exclusifs sur la diffusion des épisodes complets de The Joe Rogan Experience, l'un des podcasts les plus populaires au monde. Selon The Wall Street Journal, le contrat pèserait plus de 100 millions de dollars.The Joe Rogan Experience possède plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube et est téléchargé à quasiment 200 millions de reprises par mois. A partir de septembre, la série sera disponible sur Spotify, et même en exclusivité dès 2021. La version vidéo du podcast ne sera alors plus visible via YouTube.Avec The Joe Rogan Experience, Spotify étoffe encore sa gamme de podcasts. L'année dernière déjà, le service de diffusion avait racheté Gimlet Media, un studio de podcasts bien connu de New York. Spotify concurrence ainsi Apple et Google, qui misent elles aussi fortement sur les podcasts. (Forbes, Business Insider)