L'action Tesla a atteint son plus bas niveau depuis deux ans. Le constructeur de voitures électriques est en chute libre à la Bourse depuis que son CEO Elon Musk a aussi pris la direction de Twitter en avril.

En novembre 2021, l'action Tesla était à son apogée et valait 407,36 dollars. Entre-temps, elle a perdu 70 pour cent de cette valeur. L'entreprise semble être notamment aux prises avec des problèmes de logistique et d'approvisionnement en pièces. Cet approvisionnement est sous pression depuis un certain temps déjà en raison des mesures anti-covid prises en Chine (qui ont été cette semaine pour la première fois fortement relâchées).

Cependant, les investisseurs se disent également préoccupés par l'orientation du PDG Elon Musk lui-même. Ce dernier semble en effet surtout se soucier de changements à apporter chez Twitter, le réseau social qu'il a racheté plus tôt cette année. Début décembre, il a encore vendu des actions Tesla pour des milliards de dollars, afin de financer cette opération. Cela a entraîné un effondrement de la valeur marchande du constructeur automobile. Musk a entre-temps promis de ne plus se défaire d'actions Tesla dans un proche avenir.

En novembre 2021, l'action Tesla était à son apogée et valait 407,36 dollars. Entre-temps, elle a perdu 70 pour cent de cette valeur. L'entreprise semble être notamment aux prises avec des problèmes de logistique et d'approvisionnement en pièces. Cet approvisionnement est sous pression depuis un certain temps déjà en raison des mesures anti-covid prises en Chine (qui ont été cette semaine pour la première fois fortement relâchées).Cependant, les investisseurs se disent également préoccupés par l'orientation du PDG Elon Musk lui-même. Ce dernier semble en effet surtout se soucier de changements à apporter chez Twitter, le réseau social qu'il a racheté plus tôt cette année. Début décembre, il a encore vendu des actions Tesla pour des milliards de dollars, afin de financer cette opération. Cela a entraîné un effondrement de la valeur marchande du constructeur automobile. Musk a entre-temps promis de ne plus se défaire d'actions Tesla dans un proche avenir.