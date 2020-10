Les applications intelligentes pour la maison foisonnent suite à la crise du corona, selon une étude réalisée par GfK aux Pays-Bas. L'analyste de marché signale dans son Smart Home Monitor annuel que les ménages ont cette année fortement investi dans des éléments tels des routeurs et des amplificateurs du signal wifi, afin d'assurer partout dans la maison une utilisation rapide et stable d'internet.

Selon GfK, le marché des routeurs et des boosters wifi a plus que doublé au cours de l'année. Durant le confinement, il fut même question de hausses respectives de 500 et de 700 pour cent de la quantité vendue de ces appareils. Les gadgets destinés à rendre l'habitation plus intelligente/connectée sont eux aussi de plus en plus prisés. Pensons ici notamment aux thermostats, lampes, caméras de surveillance ou sonnettes intelligentes pour voir à distance qui est devant la porte.

Traçage intelligent

Selon GfK, les ménages néerlandais possèdent en moyenne déjà cinq appareils intelligents. Toujours plus souvent, ils font commander ces derniers par la voix via un assistant virtuel, comme Amazon Alexa ou Google Assistent. Les gens utilisent par exemple cette fonction pour choisir leur musique favorite ou pour connaître la météo.

Selon l'enquête, les consommateurs craignent en outre toujours moins d'être piratés. Enfin, GfK relève également un intérêt croissant pour les mini-appareils de traçage intelligents des vélos ou des animaux domestiques.

Selon GfK, le marché des routeurs et des boosters wifi a plus que doublé au cours de l'année. Durant le confinement, il fut même question de hausses respectives de 500 et de 700 pour cent de la quantité vendue de ces appareils. Les gadgets destinés à rendre l'habitation plus intelligente/connectée sont eux aussi de plus en plus prisés. Pensons ici notamment aux thermostats, lampes, caméras de surveillance ou sonnettes intelligentes pour voir à distance qui est devant la porte.Selon GfK, les ménages néerlandais possèdent en moyenne déjà cinq appareils intelligents. Toujours plus souvent, ils font commander ces derniers par la voix via un assistant virtuel, comme Amazon Alexa ou Google Assistent. Les gens utilisent par exemple cette fonction pour choisir leur musique favorite ou pour connaître la météo.Selon l'enquête, les consommateurs craignent en outre toujours moins d'être piratés. Enfin, GfK relève également un intérêt croissant pour les mini-appareils de traçage intelligents des vélos ou des animaux domestiques.