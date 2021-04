Nulle part ailleurs dans notre pays il n'y a autant d'entreprises technologiques numériques que sur le Corda Campus d'Hasselt. Voilà ce qui ressort d'une étude réalisée par le centre de recherche Sirris. On trouve ensuite l'ICAB Incubator bruxellois.

75 entreprises technologiques numériques, soit plus de dix pour cent de l'ensemble des firmes du genre regroupées dans les clusters belges, sont hébergées sur le Corda Campus limbourgeois. Dans le cas de l'ICAB Incubator bruxellois (50 entreprises), il s'agit de sept pour cent. Selon l'étude, Corda Campus mène aussi la danse en Belgique sur le plan de la technologie SaaS et de l'intelligence artificielle et passe aussi pour être le campus accueillant le plus de femmes: seize pour cent de tous les entrepreneurs actifs sur le campus sont des femmes, alors que la moyenne nationale est de dix pour cent.

Cent millions d'euros de capital de croissance

Le Corda Campus croît, mais les entreprises hébergées dans ce parc innovant se distinguent elles aussi. Elles ont conjointement recueilli entre-temps plus de cent millions d'euros de capital de croissance. 'Nous sommes évidemment très fiers de la croissance que nous connaissons. Notre campus se veut être un parc inspirant pour les entreprises en leur offrant le temps et l'espace pour leur business, mais la communauté y joue aussi un rôle important', déclare le directeur général Raf Degens.

Le Corda INCubator a subi l'année dernière encore une importante transformation. Il a changé de place, afin d'offrir un accès encore plus aisé aux startups et aux scale-ups, et il s'est vu également attribuer une zone de co-working pour que les entreprises puissent entrer plus facilement en contact avec les grandes sociétés actives sur le campus.

En juin, le réseau sera renforcé par un nouvel incubator manager en la personne de Roel Mentens. 'Je suis depuis des années déjà actif dans le monde des startups et je veux utiliser à présent ma connaissance pour aider les entreprises dans l'incubateur à continuer de croître et de dynamiser le réseau global', déclare Mentens.

