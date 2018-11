Le contrôleur du marché allemand enquête sur Amazon

Pour leurs ventes en ligne, de nombreux négociants et producteurs en Allemagne sont dépendants d'Amazon en tant que plate-forme commerciale. Mais en même temps, l'entreprise elle-même vend aussi des tas de produits. Le Bundeskartellamt, qui contrôle le marché, déclare avoir reçu de nombreuses plaintes, selon lesquelles Amazon abuserait de cette double casquette.

L'enquête porte notamment sur des cas, où des comptes Amazon de vendeurs ont été bloqués, voire supprimés. De plus, le contrôleur allemand examine à la loupe un certain nombre de clauses dans les contrats conclus entre les vendeurs et Amazon.

Précédemment cette année déjà, la Commission européenne avait elle aussi entamé une enquête à propos d'Amazon. Bruxelles entend surtout savoir si l'entreprise américaine abuse de données de vente de la concurrence.