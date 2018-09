Le contrôleur boursier américain accuse le directeur de Tesla, Elon Musk

Hier jeudi, le SEC renvoyait dans une explication de sa décision à des tweets récents d'Elon Musk qui y annonçait préparer une privatisation de Tesla. C'est surtout le message, selon lequel le financement de la sortie de la bourse du constructeur de voitures électriques était déjà conclu, qui avait provoqué de l'émoi et qui s'avéra ensuite prématuré. Le projet de privatisation a entre-temps été retiré.

Les tweets provoquèrent en tout cas une ruée sur les actions de Tesla et ce, même si des questions surgirent immédiatement sur la façon dont la nouvelle avait été diffusée et, surtout, sur son faible étayement. Lorsqu'une explication vint ensuite remettre en cause l'étayement en question, le cours de l'action Tesla régressa fortement.

Le contrôleur boursier estime que Musk a injustement affirmé qu'il allait retirer Tesla de la bourse, et qualifie ses déclarations de 'téméraires' et de 'fausses'. Le SEC souhaite que Musk rembourse les éventuelles pertes financières suite à ses dires et qu'il se voie infliger une amende pour son attitude. Davantage d'informations sur cette accusation seront fournies lors d'une conférence de presse ultérieure.

Par ailleurs, le SEC incrimine non seulement les tweets en question sortis en août, mais aussi de précédentes déclarations de Musk. Il s'agit entre autres de propos potentiellement mensongers à propos des objectifs de production et de vente de la part de son entreprise.

Le ministère public américain s'en prend lui aussi à Musk. Il est possible en effet qu'avec ses tweets, Musk se soit rendu coupable de fraude. L'enquête judiciaire en est cependant encore à un stade précoce.

Dans une brève réaction, Musk évoque une 'procédure abusive de la part du SEC', qui l'a 'profondément touché et déçu': 'J'ai toujours agi dans l'intérêt de la vérité, de la transparence et des investisseurs. L'intégrité est la principale valeur dans ma vie, et les faits démontreront que je n'ai jamais failli sur ce plan.'

Le cours de l'action Tesla a fortement reculé hier jeudi à la clôture de la bourse de New York.