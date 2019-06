Le Royaume-Uni doit par la force des choses reporter le contrôle de l'âge pour accéder aux sites pornographiques. La cause en est une erreur administrative.

La gent politique britannique prépare depuis des années déjà un contrôle obligatoire de l'âge pour accéder aux sites pornos. Ce contrôle était finalement planifié pour le 15 juillet. A partir de cette date, quiconque souhaite visiter un site de ce genre, devra se légitimer au moyen d'une carte de crédit, d'un passeport ou en achetant une carte spéciale dans un magasin.

Or ce contrôle va être postposé de six mois, selon le ministre des affaires numériques Jeremy Wright. A la chambre des communes, il a déclaré que le gouvernement avait omis d'en informer formellement la Commission européenne. Il en résulte que sa mise en oeuvre doit être reportée de six mois.

Même si cela n'a pas été mentionné, il se pourrait que le report du Brexit ait indirectement provoqué cette omission. Normalement, les Britanniques auraient dû actuellement déjà se retrouver en dehors de l'UE, ce qui fait qu'il ne leur aurait pas été nécessaire d'informer formellement l'Europe. Mais comme il y un report du Brexit, la Grande-Bretagne se doit de respecter la législation européenne durant quelques mois encore.

Wright fait observer qu'il laisse aux sites pornos le libre choix d'introduire déjà le contrôle de l'âge, et il espère qu'ils le feront.