Le Comité de gestion de l'Etat Civil lauréat du projet eGov de l'année

Guy Kindermans Rédacteur de Data News

Gouvernement démissionnaire ou pas, Agoria a cette année encore été chargée d'évaluer un certain nombre d'intéressants projets dans le cadre des eGov awards. Le titre du 'meilleur projet' est revenu à la 'Modernisation de l'Etat Civil', un projet non seulement de nature historique et héroïque, mais faisant aussi figure de pionnier numérique.