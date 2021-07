Après avoir bouclé un tour de table de 3 millions de dollars, le cofondateur belge d'Ubuntoo rentre au pays. La start-up environnementale ouvre en effet une succursale en Europe.

Ubuntoo, une start-up environnementale basée à Atlanta (États-Unis), lève 3,3 millions de dollars afin d'étendre sa portée en Europe. Le tour de table a été mené par le fonds de capital à risque belgo-néerlandais Volta Ventures. Il en résulte notamment la création d'une succursale européenne, sous la direction de Peter Schelstraete. Le Belge, cofondateur d'Ubuntoo aux côtés de Venkatesh Kini, effectue ainsi un retour aux sources après vingt ans d'absence.

Atteindre des objectifs environnementaux

En 2019, la start-up a lancé une plateforme grâce à laquelle elle espère aider les entreprises et les gouvernements à atteindre leurs objectifs environnementaux. Schelstraete et Kini, qui ont tous deux travaillé pour The Coca-Cola Company dans le passé, ont remarqué qu'il existe encore trop souvent un fossé entre les ambitions environnementales des grandes entreprises et les résultats réellement obtenus dans ce domaine. La plateforme d'Ubuntoo permet aux organisations et aux grandes entreprises d'entrer en contact avec des experts, des ONG et des chercheurs afin de trouver des solutions spécifiques à la mise en oeuvre de leurs objectifs environnementaux. Un soupçon d'intelligence artificielle garantit ensuite la fluidité du processus.

Ces deux dernières années, Ubuntoo s'est développée depuis son siège à Atlanta, en Floride, et souhaite désormais s'implanter en Europe. "L'écosystème autour de la question environnementale est très fort en Europe", déclare Peter Schelstraete dans un communiqué de presse. "Nous rassemblons des innovateurs, de grandes entreprises, des chercheurs, des investisseurs et des pouvoirs publics qui tentent tous d'accélérer les changements en matière d'environnement. Il était donc temps pour moi de rentrer au pays."

Ubuntoo, une start-up environnementale basée à Atlanta (États-Unis), lève 3,3 millions de dollars afin d'étendre sa portée en Europe. Le tour de table a été mené par le fonds de capital à risque belgo-néerlandais Volta Ventures. Il en résulte notamment la création d'une succursale européenne, sous la direction de Peter Schelstraete. Le Belge, cofondateur d'Ubuntoo aux côtés de Venkatesh Kini, effectue ainsi un retour aux sources après vingt ans d'absence.En 2019, la start-up a lancé une plateforme grâce à laquelle elle espère aider les entreprises et les gouvernements à atteindre leurs objectifs environnementaux. Schelstraete et Kini, qui ont tous deux travaillé pour The Coca-Cola Company dans le passé, ont remarqué qu'il existe encore trop souvent un fossé entre les ambitions environnementales des grandes entreprises et les résultats réellement obtenus dans ce domaine. La plateforme d'Ubuntoo permet aux organisations et aux grandes entreprises d'entrer en contact avec des experts, des ONG et des chercheurs afin de trouver des solutions spécifiques à la mise en oeuvre de leurs objectifs environnementaux. Un soupçon d'intelligence artificielle garantit ensuite la fluidité du processus. Ces deux dernières années, Ubuntoo s'est développée depuis son siège à Atlanta, en Floride, et souhaite désormais s'implanter en Europe. "L'écosystème autour de la question environnementale est très fort en Europe", déclare Peter Schelstraete dans un communiqué de presse. "Nous rassemblons des innovateurs, de grandes entreprises, des chercheurs, des investisseurs et des pouvoirs publics qui tentent tous d'accélérer les changements en matière d'environnement. Il était donc temps pour moi de rentrer au pays."