Le Club de Bruges possède un nouveau sponsor pour le moins étonnant, puisque la crypto-appli Blox versera le montant de son parrainage entièrement en bitcoins.

Blox, la crypto-appli de BTC-Direct, apparaîtra durant les deux prochaines saisons sur le maillot bleu et noir du Club de Bruges. L'entreprise était précédemment déjà un sponsor de l'Ajax d'Amsterdam. Le contrat de parrainage du Club de Bruges aura une durée de deux ans, mais uniquement pour les rencontres en Belgique. Le partenariat sera payé entièrement en crypto-espèces, plus précisément en bitcoins.

'Au Club de Bruges, nous croyons fermement dans l'avenir des monnaies numériques. Ces dernières années, crypto est devenu une valeur confirmée dans le secteur financier, et Blox représente un acteur durable et fiable depuis sa création en 2013', affirme le Chief Business Officer Bob Madou dans un communiqué de presse.

Pour Blox, il s'agit là d'une façon de faire mieux connaître encore l'appli crypto auprès du grand public, mais il n'y a pas que cette firme à agir ainsi. Le tournoi de padel 'Knokke Padel Exhibition', qui sera organisé du 27 au 29 août inclus, sera par exemple aussi sponsorisé par bit4you, une crypto-bourse qui opère au niveau européen au départ de la Belgique. Les prix - quelque 12.000 euros - seront du reste versés en crypto-espèces.

Blox, la crypto-appli de BTC-Direct, apparaîtra durant les deux prochaines saisons sur le maillot bleu et noir du Club de Bruges. L'entreprise était précédemment déjà un sponsor de l'Ajax d'Amsterdam. Le contrat de parrainage du Club de Bruges aura une durée de deux ans, mais uniquement pour les rencontres en Belgique. Le partenariat sera payé entièrement en crypto-espèces, plus précisément en bitcoins.'Au Club de Bruges, nous croyons fermement dans l'avenir des monnaies numériques. Ces dernières années, crypto est devenu une valeur confirmée dans le secteur financier, et Blox représente un acteur durable et fiable depuis sa création en 2013', affirme le Chief Business Officer Bob Madou dans un communiqué de presse.Pour Blox, il s'agit là d'une façon de faire mieux connaître encore l'appli crypto auprès du grand public, mais il n'y a pas que cette firme à agir ainsi. Le tournoi de padel 'Knokke Padel Exhibition', qui sera organisé du 27 au 29 août inclus, sera par exemple aussi sponsorisé par bit4you, une crypto-bourse qui opère au niveau européen au départ de la Belgique. Les prix - quelque 12.000 euros - seront du reste versés en crypto-espèces.