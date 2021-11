En raison de l'évolution actuelle de la crise sanitaire dans notre pays, Roularta Media Group annonce l'annulation de l'événement du CIO of the Year 2021. Le nom des lauréats sera communiqué mardi après-midi.

L'équipe de Data News et l'éditeur Roularta Media Group ont décidé d'annuler l'événement du CIO of the Year 2021 prévu le 30 novembre prochain, estimant que la sécurité et la santé de nos invités ainsi que des partenaires de l'événement primaient. La situation actuelle et les règles en vigueur concernant les événements ne permettent pas de garantir un réseautage de qualité. Dès lors, en tant qu'organisateur d'événements, nous tenons à prendre nos responsabilités et avons dès lors pris la décision de ne pas organiser l'événement. Tous les participants en seront informés par courriel.

Le nom des lauréats sera rendu public mardi

Le vote du public et la réunion du jury sont entre-temps eu lieu. Data News communiquera mardi après-midi le nom des lauréats sur son site web et dans sa newsletter. Vous saurez alors qui est le CIO of the Year et quels projets ont remporté le prix de l'ICT/Digital Project of the Year.

La décision d'annuler cet événement a été prise le coeur lourd, même si nous sommes persuadés d'avoir pris en âme et conscience la seule décision possible. Nous espérons pouvoir vous retrouver rapidement en présentiel pour renouer le contact personnel. Prenez soin de vous!

