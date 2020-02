Lors du dernier trimestre de 2019, Twitter a enregistré pour la première fois un chiffre d'affaires supérieur au milliard de dollars. L'entreprise a vu croître tant le nombre de ses utilisateurs que ses rentrées publicitaires.

Le chiffre d'affaires du site de messagerie - 1,01 milliard de dollars (soit 919,5 millions d'euros) pour être précis - a progressé de onze pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Le directeur de Twitter, Jack Dorsey, affirme que son entreprise a atteint 'un nouveau jalon' directement lié à diverses améliorations.

Ce résultat est meilleur que celui attendu par les analystes, ce qui fait que le cours de l'action Twitter a gagné huit pour cent. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement sur le site est passé de 145 millions fin septembre à 152 millions fin décembre.

Le bénéfice trimestriel de l'entreprise s'est établi à 119 millions de dollars, ce qui est inférieur par contre aux 255 millions d'il y a un an et ce, en raison de coûts plus élevés. Sur l'ensemble de l'année 2019, Twitter a enregistré 3,46 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 1,47 milliards de dollars de bénéfice net.

Le chiffre d'affaires du site de messagerie - 1,01 milliard de dollars (soit 919,5 millions d'euros) pour être précis - a progressé de onze pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Le directeur de Twitter, Jack Dorsey, affirme que son entreprise a atteint 'un nouveau jalon' directement lié à diverses améliorations.Ce résultat est meilleur que celui attendu par les analystes, ce qui fait que le cours de l'action Twitter a gagné huit pour cent. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement sur le site est passé de 145 millions fin septembre à 152 millions fin décembre.Le bénéfice trimestriel de l'entreprise s'est établi à 119 millions de dollars, ce qui est inférieur par contre aux 255 millions d'il y a un an et ce, en raison de coûts plus élevés. Sur l'ensemble de l'année 2019, Twitter a enregistré 3,46 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 1,47 milliards de dollars de bénéfice net.