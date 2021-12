Le chiffre d'affaires du secteur belge des jeux vidéo a augmenté de 17% en 2020 à 82 millions d'euros, indique jeudi le rapport annuel de Belgian Games, la coupole des fédérations de jeux vidéo en Belgique.

En 2020, il y avait en Belgique 84 studios, éditeurs, fournisseurs de service et incubateurs dans le secteur des jeux vidéo contre 95 un an auparavant. Mais, selon Belgian Games, cette baisse s'explique par une analyse différente du secteur.

Malgré moins d'acteurs, le chiffre d'affaires a progressé de 17% à 82 millions d'euros. Cette hausse est attribuable en grande partie au plus grand du secteur, Larian Studios à Gand.

Beaucoup d'entreprises ont connu une belle croissance et 60% confirment cette tendance pour 2021. La part du lion des entreprises de jeux vidéo en Belgique revient à la Flandre (71%) avec une présence dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Anvers qui concentrent plus de la moitié des sociétés. Environ 20% se trouvent en Wallonie et 9% à Bruxelles.

En 2020, il y avait en Belgique 84 studios, éditeurs, fournisseurs de service et incubateurs dans le secteur des jeux vidéo contre 95 un an auparavant. Mais, selon Belgian Games, cette baisse s'explique par une analyse différente du secteur.Malgré moins d'acteurs, le chiffre d'affaires a progressé de 17% à 82 millions d'euros. Cette hausse est attribuable en grande partie au plus grand du secteur, Larian Studios à Gand.Beaucoup d'entreprises ont connu une belle croissance et 60% confirment cette tendance pour 2021. La part du lion des entreprises de jeux vidéo en Belgique revient à la Flandre (71%) avec une présence dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Anvers qui concentrent plus de la moitié des sociétés. Environ 20% se trouvent en Wallonie et 9% à Bruxelles.