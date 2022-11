La firme technologique chinoise Tencent a au cours du troisième trimestre enregistré un chiffre d'affaires inférieur à celui de la période correspondante de l'année dernière. La pression constante exercée par le gouvernement chinois sur les entreprises technologiques, mais aussi la nouvelle réglementation relative aux jeux passent en effet mal chez Tencent. La firme est le principal éditeur de jeux vidéo et possède la super-appli WeChat, qui peut aussi être utilisée pour faire du shopping et effectuer des opérations bancaires par exemple.

Depuis 2020, Beijing s'acharne contre les entreprises technologiques toujours plus puissantes. Il en résulte que des acteurs tels Tencent ne peuvent plus investir sans retenue dans toutes sortes de nouveaux projets et sociétés plus modestes. En outre, des règles plus strictes s'appliquent depuis quelque temps aux jeux numériques. C'est ainsi que les jeunes, surtout, ne sont plus autorisés à les utiliser que de façon limitée. Cela fait aussi un certain temps déjà que Tencent n'obtient plus de permis pour lancer de nouveaux jeux sur le marché.

Le chiffre d'affaires de Tencent s'est établi à 140 milliards de yuans, soit quelque 19 milliards d'euros après conversion. Il est inférieur de deux pour cent par rapport à celui de l'année dernière à pareille époque. Pour Tencent, il s'agit du deuxième trimestre successif où son chiffre d'affaires régresse.

Moins d'utilisateurs payants

Le recul s'est surtout fait sentir dans la division des jeux en Chine. Le chiffre d'affaires y a en effet diminué de sept pour cent du fait que moins d'utilisateurs étaient prêts à payer pour se procurer des jeux. Pour assurer sa croissance, Tencent se tourne ces derniers temps explicitement vers l'étranger et plus précisément vers l'Europe. L'année dernière, la firme avait racheté le studio de jeux britannique Sumo et en septembre, elle a accru sa participation dans l'éditeur de jeux français Ubisoft.

En outre, Tencent tente de contrôler ses coûts. La firme a ainsi supprimé plus de 1.800 emplois. Elle a également effectué des coupes sombres dans les coûts des services dans le nuage et a réduit son budget publicitaire.

