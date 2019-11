Le meilleur jour de Go au monde met fin à sa carrière. La raison en est que les ordinateurs sont devenus si intelligents qu'il est devenu impossible d'encore les battre. "Même si je suis le numéro un au monde, je ne suis pas assez fort. Il y a une machine qui est devenue imbattable", a ainsi déclaré Lee Se-dol hier mercredi.

Le Sud-Coréen de 36 ans est joueur de Go professionnel depuis sa douzième année. Il fut dix-huit fois champion du monde.

Go est un jeu de réflexion chinois vieux de 3.000 ans. Les joueurs déposent chacun à son tour de rôle des pierres noires et blanches sur une plate-forme de 19 x 19 cases. L'objectif est de cerner et de s'emparer des pierres de l'adversaire. Pour l'ordinateur, Go s'est avéré plus difficile à comprendre que les échecs ou le jeu de dames par exemple. Voilà pourquoi Google a fait construire, il y a quelques années, un ordinateur spécial dans le but de remporter cinq matchs l'opposant à Lee. Cet ordinateur, AlphaGo, a remporté un tournoi en 2016 sur le score de 4-1. Le seul duel que Lee a gagné, est la seule défaite enregistrée par AlphaGo tout au long des 74 compétitions auxquelles il a pris part contre des humains.

L'AlphaGo a été conçu par l'équipe DeepMind qui travaille sur l'intelligence artificielle pour Google. DeepMind ne manque du reste pas de louer Lee pour sa carrière. "Lors de ses duels l'opposant à AlphaGo, il a affiché un véritable esprit de combattant", a ainsi déclaré Demis Hassabis, fondateur de DeepMind.