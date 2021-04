John Krafcik, qui dirigeait l'entreprise soeur de Google, Waymo, a remis sa démission. Il demeure cependant conseiller de la firme qui construit des voitures autonomes.

C'est en 2015 que John Krafcik avait pris la direction de Waymo, une filiale d'Alphabet spécialisée dans la recherche et le développement de voitures autonomes. Avant cela, il occupa la fonction de CEO chez le constructeur automobile Hyundai Motor America. Aucune raison n'a été communiquée pour la démission de Krafcik, qui a lui-même évoqué sur un blog officiel qu'il avait besoin de se ressourcer et qu'il restera conseiller.

Ses tâches de CEO seront entre-temps assumées par le CTO et le COO de l'entreprise: Dmitri Dolgov et Tekedra Mawakana. En tant que co-CEO, ils seront chargés de poursuivre le développement de la voiture autonome de Waymo et convenir de collaborations avec d'autres entreprises. Waymo a dans le passé collaboré notamment avec Chrysler, Volvo et Jaguar en matière de développement de logiciels pour voitures et camions.

