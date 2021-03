Adam Selipsky est le nouveau directeur d'AWS. Il succède à Andy Jassy, qui devient lui-même CEO de la société mère Amazon.

Selipsky n'est pas un inconnu pour AWS. Il rejoignit en effet la firme de nuages en 2005 et y fut des années durant vice-president support sales & marketing. Au bout d'onze années, il quitta l'entreprise pour devenir en 2016 CEO du visionneur de données Tableau. En 2019, cette dernière fut rachetée par Salesforce, où Selipsky siège dans l'équipe directoriale.

A présent, Selipsky revient donc chez AWS. Il y débutera le 17 mai, mais ce n'est qu'au cours du troisième trimestre qu'il prendra le relais pour devenir le grand patron du géant des nuages.

Dans un mail envoyé aux collaborateurs d'AWS et rendu public, Jassy se targue du fait que Selipsky connait bien la culture d'AWS et apporte son expérience dans une entreprise qui tourne bien. Il fait ainsi observer que le chiffre d'affaires d'AWS croît bon an mal an de 28 pour cent (51 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020).

Jassy rejoindra, lui, au troisième trimestre la société-mère Amazon, où il succédera au fondateur et CEO sortant Jeff Bezos. Ce dernier restera cependant le président de l'entreprise.

