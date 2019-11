Le CEO de Getronics, Nana Baffour, a quitté l'entreprise. Le spécialiste des services IT est à présent en train d'effectuer une restructuration à l'échelle mondiale. Frank Asante-Kissi a aussi renoncé à son fonction de Global Head of Administration.

C'est en août 2017 que Baffour était devenu CEO de Getronics, après que sa société d'investissement Bottega InvestCo ait racheté l'entreprise à Aurelius. Baffour était à l'époque le principal actionnaire de Bottega InvestCo, la firme qui racheta donc Getronics début juillet.

Getronics a en outre annoncé avoir conclu un accord avec ses actionnaires en vue de faire l'objet d'un nouvel investissement et d'effectuer une recapitalisation.

Nana Baffour © .

Le départ de Baffour n'est pas tout à fait une surprise. Selon le site technologique The Register, l'entreprise connaissait déjà des problèmes de cash flow. Sous sa direction, elle eut aussi des difficultés avec le service du fisc britannique à propos de montants non versés à la TVA.

Pomeroy

Dans le cadre de sa recapitalisation, l'entreprise s'attend à une réduction sensible de son endettement et à lancer des initiatives de transformation, afin de stimuler sa croissance à long terme. En Amérique du Nord, elle reprendra son ancienne appellation, Pomeroy.

Suite au départ de Baffour, c'est Chris Froman qui devient le President and Chief Executive Officer de l'entreprise. Avant le rachat de Pomeroy par Getronics en 2018, Froman assuma la fonction d'Executive Chairman de Pomeroy de 2017 à 2018 et, avant cela, de CEO de 2009 à 2017. En tant que tel, il dirigea l'entreprise tout au long d'une période de croissance substantielle et de transformation.

