Le directeur de Bose, Phil Hess, a quitté l'entreprise en catimini, selon le site technologique Cnet.

Il y a deux ans, Phil Hess avait été engagé au poste de CEO de Bose, une entreprise connue surtout pour ses casques et oreillettes antibruit. L'homme s'en serait allé, selon Cnet, qui ajoute que durant la période de transition, Bose est dirigée par l'ex-CEO et actuel président du conseil d'administration, Bob Maresca, conjointement avec le CFO Jim Scammon. Scammon assume aussi les rôles de directeur et de COO.

L'entreprise n'a guère donné de détails sur le changement de direction, qui aurait eu lieu en janvier déjà, comme le confirme un porte-parole à Cnet. En tant qu'entreprise privée, Bose n'est pas tenue de communiquer sur son personnel et ses résultats annuels. En janvier, l'entreprise avait pourtant annoncé qu'elle allait fermer 119 magasins en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et au Japon, afin de se concentrer sur les ventes en ligne.

