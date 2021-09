Huawei a nommé Wentao Zhang, CEO de la division belge de l'entreprise, au poste de directeur des activités luxembourgeoises.

Tao est entre-temps actif depuis treize ans chez Huawei. Il est depuis 2019 CEO de la division belge. Avant cela, il travailla en Italie. En sa qualité de CEO, Tao dirige les 'operator & enterprise business units' de l'entreprise.

Solutions ICT écologiques

En tant que responsable d'Huawei Luxembourg et Belgique, Tao exploitera la synergie existant entre les deux pays et apportera à l'échelle locale son expérience internationale. 'Il se focalisera sur le développement d'activités locales et l'introduction de solutions ICT écologiques au Luxembourg, afin de soutenir le passage vers une économie pauvre en carbone et un avenir plus durable dans le cadre du Green Deal de la Commission européenne', apprend-on.

Tao est diplômé de l'Université chinoise des Sciences électroniques et technologiques (UETC, Chengdu, Sichuan). Il est gradué en sciences de gestion et en électrotechnique.

