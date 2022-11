Les amateurs ont dû longtemps patienter, mais Sony PlayStation vient enfin d'annoncer l'arrivée sur le marché du très attendu casque VR2 et son prix.

Le nouveau casque PlayStation VR2, destiné à la console PlayStation 5, sera commercialisé à partir du 22 février 2023. Les précommandes seront acceptées dès le 15 novembre, ce qui ne sera à coup sûr pas une mauvaise idée - si vous êtes vraiment fan -, au vu de l'énorme pénurie à laquelle est confrontée la PS5 jusqu'à présent.

Pas encore sans fil

Sur papier, le hardware du nouveau casque VR2 est très prometteur. C'est ainsi que l'appareil est équipé de deux écrans OLED de 2.000 x 2.040 pixels à haute portée dynamique (HDR) en qualité 4K, jusqu'à 120 frames par seconde. La netteté des images est ainsi quatre fois supérieure à celle obtenue sur le casque PlayStation VR original (pour la PS4). L'appareil embarque également des caméras 'eyetracking' capables de suivre vos yeux, lorsque vous visez ou regardez autour de vous.

Le casque PlayStation VR2 ne fonctionne malheureusement pas encore entièrement sans fil, mais vous ne devrez plus brancher directement qu'un câble USB unique à l'avant de la PS5.

Complet avec contrôleurs Sense

Le prix du gadget est sensiblement supérieur à celui du premier casque lancé par Sony PlayStation en octobre 2016, qui coûtait à l'époque 399 euros. Le présent modèle vous reviendra à 600 euros. Cette hausse de prix est en partie due aux composants plus sophistiqués, mais aussi au fait que l'appareil est fourni complet avec deux contrôleurs PS VR2 Sense et un casque stéréo.

Un pack à 650 euros est également prévu avec le jeu Horizon Call of the Mountain du développeur néerlandais Guerilla Games.

Vingt jeux compatibles lors du lancement

Les propriétaires de 'l'ancien' casque VR pourront aussi brancher le gadget sur la PlayStation 5 en utilisant un adaptateur que le fabricant vous enverra gratuitement sur demande. Vous pourrez alors en tout cas continuer de faire tourner les jeux PS4 VR en votre possession. A l'inverse, il y a quelques restrictions. C'est ainsi que le nouveau casque n'est plus adapté à la PlayStation 4 et que les anciens jeux VR ne sont plus compatibles non plus.

