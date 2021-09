Le marché des monnaies numériques est soumis à une forte pression suite aux problèmes survenus chez le géant de l'immobilier chinois Evergrande.

La crypto-espèce la plus connue, le bitcoin, a vu la nuit dernière sa valeur plonger de plus de 7 pour cent à 40.200 dollars. Les autres monnaies numériques ont également pâti de l'inquiétude suscitée par une possible culbute du géant chinois de l'immobilier Evergrande.

Ce matin, le cours du bitcoin s'est repris quelque peu à 42.600 dollars. Les autres crypto-monnaies, telles l'ether, sont elles aussi sous pression à cause de l'inquiétude autour d'Evergrande.

Les investisseurs reculent devant les risques et se débarrassent massivement d'investissements à risque comme les crypto-espèces.

